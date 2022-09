La fragilità e la bellezza del territorio del Sud in chiave rap.

In radio dal 23 settembre.

Il nuovo singolo della crew barese annuncia il loro primo album. Con sonorità underground rappresentate attraverso scratch e chitarre elettriche, la crew racconta la propria città in chiave rap, mostrando le fragilità ed i punti di forza del loro territorio, tanto bello quanto desideroso di riscatto.

Traccia cardine per il gruppo, essa rappresenta per loro il primo contatto con la musica rap, alimentata da drums e strumenti a corda vicini alle radici della Old School ma, allo stesso tempo, accompagnate dall’ unione di flow e metriche che spaziano tra passato, presente e futuro.

LSR acronicomo di Los Santos Records è un movimento artistico ed un gruppo musicale composto da 5 ragazzi provenienti da Santo Spirito (Bari), che cercano di riscattare il proprio territorio attraverso la musica.

L’unione di pensieri, emozioni, rime e stili apparentemente contrastanti fa sì che, con la giusta dose di amore per l’arte, il sound assuma una sua identità riconosciuta dal movimento stesso e da chi ascolta.





Attualmente LSR (crew) è composta ufficialmente da 5 membri:

Ivan Tarantino (Bivan) - Voce principale

Davide D'Angelo (Doppia) - Voce principale

Vincenzo Bochicchio (Complex) - Voce principale

Danilo Tullo (Zooma Kay) - Produttore

Giulio Moretti (Julius K9) - Produttore



Con la Los Santos Records la crew si avvale, nella sua completezza, per la realizzazione dell’album 4LS, delle seguenti figure:

Pasquale Ricci - Beatboxer/Loopstation User/Compositore;

Ettore Stano - Produttore;

Valeria Saponieri - Chitarrista/ Bassista;

Silvio Tullo - Chitarrista;

Marco Marzulli - DJ/Fonico/Tecnico del suono;

Paolo Fascicolo - Fotografo/Video maker/ Operatore UAS-IT



Radio date: 23 settembre 2022

Etichetta: Orangle Srl

4LS è un progetto realizzato durante il processo di concretizzazione del team, nato per essere il primo passo verso l’obiettivo ma, al contempo, concepito come l’inizio di un percorso di riscatto attraverso la cultura Hip Hop in tutte le sue forme.