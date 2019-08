Ribery: quanto è importante per la Fiorentina?

Perché i tifosi della Fiorentina hanno tanto entusiasmo per l'acquisto di un giocatore di 36 anni a fine carriera?

Perché quel giocatore è Franck Ribery, una delle icone del calcio mondiale, perché quel giocatore ha scelto Firenze, perché lo ha fatto dopo aver rifiutato offerte economicamente ben più consistenti da Russia, Emirati Arabi, Cina (anche se la viola gli garantisce un contratto tra i 4 e i 5 milioni netti per i prossimi 2 anni).

Quindi, Franck Ribery ha scelto di mettersi in gioco e di non voler svernare in un anonimo campionato russo o arabo, seppur sommerso di denaro. E questo non potrà che essere uno stimolo in più non solo per i tifosi per andare allo stadio, ma anche per gli altri giocatori che avranno un termine di paragone con cui confrontarsi, sia dal punto di vista tecnico che agonistico.

Inoltre, c'è il fattore risonanza mediatica e visibilità internazionale, ampiamente dimostrata dal fatto che la notizia dell'approdo in viola dell'ex Bayern è stata riportata su tutti i principali quotidiani, sportivi e non, in tutta Europa.

Per questo il web della viola, orgogliosamente, annunciava "RIBERY E’ NOSTRO!"





Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto con un grande club in una splendida città . Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici. #ForzaViola pic.twitter.com/GhR4KKVL5x — Franck Ribéry (@FranckRibery) August 21, 2019



La presentazione alla stampa del nuovo calciatore viola sarà fatta giovedì 22 agosto alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”.

Successivamente, la Fiorentina aprirà i cancelli della Tribuna a tutti i tifosi viola che vorranno intervenire per salutare il fuoriclasse francese che, già nel pomeriggio di oggi, si è messo a disposizione di Vincenzo Montella.