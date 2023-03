Dopo il crollo della Silicon Valley Bank, i mercati di tutto il mondo vivono un momento di incertezza.

Gli Stati Uniti hanno subito lanciato misure di emergenza, per rafforzare la fiducia nel sistema bancario dopo che il fallimento della banca ha minacciato di innescare una crisi finanziaria più ampia.

Secondo molti esperti, le banche centrali potranno evitare che Credit Swiss possa fallire. Il circuito bancario dell'area europea, invece è più solido, perché subisce controlli più rigidi e severi. Tutto questo dovrebbe tranquillizzare i risparmiatori, anche se in questi giorni i mercati azionari sembrano nervosi.

Accade spesso, che autorità, governi e banche centrali concedano prestiti anche a un solo Istituto di credito, e lo fanno proprio per salvaguardare tutto il sistema del credito bancario.

Investimenti sicuri e alternativi

I risparmiatori piccoli o grandi, in tempo di crisi e di nervosismo corrono ai ripari, optando per altre soluzioni di investimento. Oro, monete, quadri di valore, mobili antichi - questi sono alcune soluzioni per diversificare il proprio portafoglio.

Criptovalute, investimenti e previsioni

Fare previsioni sulle criptovalute non è facile, come vale per altri beni. Il 2021 ha sicuramente dato ottimi guadagni a chi aveva investito in criptovalute. Basti pensare che Bitcoin ed Ethereum hanno fatto registrare il loro massimo storico (ATH) e alcune criptovalute sono state protagoniste di una crescita vertiginosa del loro prezzo, come è accaduto a Cardano.

Alcuni esperti pensano che l’inflazione si attesterà su valori superiori al 2% anche per il 2023 e questo potrebbe dare nuovo impulso al mondo cripto.

Bisogna considerare altri fattori, fra cui l’adozione del Bitcoin come moneta avente corso legale da parte di El Salvador. Se la scelta del piccolo Stato dell’America Centrale, dovesse rivelarsi fruttuosa, altri Paesi potrebbero seguire il suo esempio, dando così nuova energia al mercato cripto.

Criptomonete, come e dove investire?

Molti investitori sono possessori di depositi in cripto, proprio perché offrono numerosi vantaggi e opportunità di guadagno. Le piattaforme dove investire in criptomonete sono tanti pur offrendo servizi diversi (consulenza ecc.).

Cryptosmart , ad esempio è una società, con sede in italia ed è l’unico exchange 100% italiano. Attraverso il portale, professionisti, imprenditori e privati possono avvicinarsi al mondo delle criptovalute e della finanza on line in modo semplice e trasparente. Soprattutto senza intermediari.

Cryptosmart permette agli utenti di trasferire cripto o altri beni. Attraverso la piattaforma, inoltre, è possibile effettuare la compravendita di criptovalute, di beni digitali, attraverso bonifici bancari oppure di trasferire nel portafoglio Cryptosmart, moneta digitale depositata su altri conti.

Le alternative di investimento sono tantissime, bisogna saperle valutare, prima di decidere. Attraverso Cryptosmart, ad esempio, è possibile anche diventare validatori di criptovalute, registrando, in questo modo un aumento di valore sul proprio deposito.

La tecnologia offre tantissime novità e il digitale ormai ha investito numerosi campi, come quello del NFC, della salute, del commercio elettronico e così via.