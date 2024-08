Stavolta Meloni non lo ha comunicato via social e neppure tramite i suoi più devoti propagandisti... però il dato non è di poco conto.

Come certificato dalla Banca d'Italia nel report di giugno 2024 in relazione a fabbisogno e debito, il debito del nostro Paese è cresciuto di ulteriori 30,3 miliardi rispetto al mese precedente, facendo salire a circa 50.000 euro il debito pro capite per ogni cittadino italiano.

Il nuovo dato avvicina sempre di più il debito dell'Italia a quota 3mila miliardi, con una crescita che sembra inarrestabile a partire da gennaio 2024.