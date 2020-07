Il ministero della Salute, lunedì, ha pubblicato un comunicato facendo riferimento alle ultime raccomandazioni rilasciate da Rapex, il sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari, in rapporto all'efficacia di prodotti di sanificazione anti Sars-CoV-2.

Tra questi vengono indicate anche le lampade UV, che avrebbero un potere sterilizzante.

Il Ministero della Salute, al riguardo, ha dichiarato che oltre a poter presentare rischi per la salute, le lampade UV risultano anche inefficaci come sterilizzanti, finendo persino per essere rischiose, inducendo nelle persone che le usano un falso senso di sicurezza rispetto all'eliminazione di virus, batteri e altri microrganismi.

Pertanto, per chi lo avesse fatto o fosse tentato di farlo, sanificare ad esempio le mascherine con lampade UV sarebbe del tutto inutile.