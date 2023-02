Perché utilizzare la pronuncia restituta del latino classico? Bella domanda. Perché non usare la scolastica?

Provare a rispondere sarebbe troppo complesso, ma comunque lo facciamo ugualmente.

Da quanto dichiarato tempo addietro dallo stesso artista, è una scelta dovuta, alla sua immensa sensibilità classica! Come sappiamo i dittonghi nella restituta si pronunciano così come sono scritti e i suoni "Gn" si pronunciano separati G" N", la"V" indistintamente si pronuncia "U", perché il suono "V" non esisteva affatto nel latino classico.

"TI" si pronuncia come è scritto, ecc.

Ma il perché di questa scelta di Yozot, innovativo anche in questo?

È di allontanarsi dal contesto scolastico dove troppo spesso il latino è trattato come una lingua morta.

Invece nelle sue canzoni è più viva che mai e soprattutto è resa più orecchiabile, dal recupero della pronuncia restituta che rende il latino più naturale e recupera gli antichi accenti che lo rendono una fra le lingue più musicali del mondo antico.

Con Yozot può esserlo ancora anche proiettandosi nel nuovo millennio.

Ma per farlo deve perdere tutto ciò che ha bloccato questa nostra lingua storica per secoli, che si innova nella tradizione, non vivendo di regole pedanti, ma rendendosi un monumento sempre verde.

Un vecchio albero con nuova linfa.

Ciò vale anche per l'italiano che dovrebbe imparare dalla sua "MATER LINGVA".