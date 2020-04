La crisi economica innescata dalla pandemia ha avuto effetti devastanti sia sui bond che sulle azioni.

Questo processo si riflette sui mercati in una ondata di downgrade dei rating, che ha riguardato anche le grandi aziende che, in questo caso, vengono definite "fallen angel".

Ma proprio per le loro dimensioni, quelle aziende sono anche le principali fonti di lavoro e reddito per moltissime persone e, anche per questo, le banche centrali di molti Paesi tendono ad avere nei loro confronti un occhio di riguardo.

Per questo, guardando a quelle aziende, proprio quando i rating sono così bassi si possono trovare grandi opportunità in un orizzonte di medio lungo periodo.