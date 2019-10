La basilica della Santa Croce, che si trova in Spagna a circa 13 km a nord di El Escorial, sorge nella località conosciuta come Valle de los Caídos (Valle dei Caduti).

I caduti sono quelli della guerra civile spagnola iniziata nel 1936. Il nome deriva dal monumento funebre eretto tra il 1940 e il 1956 in memoria delle vittime. Il complesso è costituito da un'immensa croce di pietra e dalla stessa basilica, scavata nella roccia. La chiesa ospita una cripta dove vi sono sepolte le spoglie di Francisco Franco.

Dopo che il ricorso della famiglia di Franco alla Corte Suprema spagnola è stato respinto, il Governo guidato da Sanchez ha potuto dar corso al proprio desiderio di spostare da un mausoleo pubblico la tomba del dittatore dopo 43 anni e 11 mesi dalla sua morte.

Sono state necessarie più di 3 ore di lavoro per spostare la pesante lastra di pietra al di sotto della quale riposava i resti di Franco che poco prima dell'una hanno iniziato un viaggio in elicottero verso la tomba di famiglia nel cimitero di Mingorrubio-El Pardo, dove si trovano le salme della moglie e della figlia.

Testimoni dell'esumazione sono stati i nipoti di Franco, Cristóbal e Merry Martínez-Bordiú, e la ministra della Giustizia, Dolores Delgado.

Il mausoleo di Franco era un riferimento per i nostalgici del regime (i fascisti non son solo in Italia) ed il governo, con questa scelta, tenta così di cancellare il fantasma di Franco dalla vita pubblica e democratica della Spagna.