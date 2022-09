Il Chelsea Football Club oggi ha deciso di separarsi dal capo allenatore Thomas Tuchel.A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere a verbale la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club durante la sua permanenza nel club.Poiché la nuova proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall'acquisizione del club e mentre continua il suo duro lavoro della sua gestione, i nuovi proprietari ritengono che sia arrivato il momento giusto per effettuare questa transizione.Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per l'allenamento e la preparazione delle nostre prossime partite mentre il Club arriverà in tempi rapidi a nominare un nuovo allenatore.Non ci saranno ulteriori dichiarazioni fino ad allora.

Questo l'ipocrita comunicato con cui questo mercoledì i Chelsea ha reso noto di aver dato il benservito al tedesco Thomas Tuchel, dopo il non brillante avvio di campionato (tre vittorie, un pareggio e due sconfitte) e la sconfitta subita martedì sera per 1-0 ad opera della Dinamo Zagabria ad debutto in Champions League.

Durante l'ultima sessione di calciomercato, la nuova proprietà ha speso oltre 250 milioni di sterline, un record pure per la ricchissima Premier League, per l'acquisto di ben sette nuovi giocatori, nei confronti dei quali lo stesso Tuchel in alcune occasioni aveva espresso dichiarazioni critiche.

Tuchel, approdato al Chelsea il 26 gennaio 2021, in sostituzione di Frank Lampard, è riuscito a far vincere alla squadra londinese il secondo titolo di Champions League solo quattro mesi dopo. Nello stesso anno ha vinto la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club.

Chi lo sostituirà? Secondo la stampa britannica, i favoriti sarebbero l'allenatore del Brighton Graham Potter, l'ex allenatore del Tottenham e del Paris St-Germain Mauricio Pochettino e l'ex allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane sono tra i primi favoriti con i bookmaker per sostituire Tuchel.