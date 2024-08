Oggi vi portiamo al centro delle novità sulla linea C della metropolitana di Roma.

Sapevate che le porte automatiche di banchina, quelle che ci separano dai binari prima di salire sul treno, sono state attivate dieci anni fa?

Adesso è giunto il momento di un check-up importante: una revisione generale che riguarda sia il software che il hardware.

Ma cosa comporta tutto questo per chi viaggia sulla linea C?

Ne parliamo in questo episodio, per capire come la manutenzione programmata potrà influire sulla nostra vita di tutti i giorni.