Anche il mondo dei podcast quest'anno sarà protagonista al Festival Di Sanremo uno in assoluto sarà il nascente podcast TERRA CHIAMA MAZZA prodotto da Wannabe Agency e distribuito da Spotify Italia.

Per l'occasione Lorenzo Mazzaschi alias "Mazza", insieme alla speaker new entry Martina Vitelli alias "La Pin" avranno il compito di raccontare tutte le mattine i momenti più importanti delle 5 serate del festival attraverso un nuovo video-podcast che prende il nome di "TERRA CHIAMA MAZZA A SANREMO" ascoltabile e visibile in esclusiva solo su Spotify, i protagonisti hanno svelato che saranno accompagnati da un team di amici che renderanno ancora più interessante il format sanremese.

Appuntamento quindi ogni mattina dopo la serata del festival a partire dalle ore 09:00 su Spotify.