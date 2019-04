VResort Kiwengwa Zanzibar e Kenya: nuovi investimenti in Africa per Volonline

Un resort a Zanzibar in esclusiva e un netto potenziamento della programmazione sul Kenya accompagnato da un programma di formazione sul campo: dopo la scommessa vinta con il lancio delle partenze speciali su Sharm El Sheikh, Volonline torna ad investire sull’Africa, puntando in particolare sul rafforzamento delle coste affacciate sull’Oceano Indiano, ormai da qualche stagione sul gradino più alto del podio per numero di richieste e tasso di crescita rispetto alle altre destinazioni.

La novità principale è rappresentata dal VResort Kiwengwa Zanzibar, struttura proposta in esclusiva sul mercato italiano, basata su una partnership con l’attuale gestione del Kiwengwa Bungalow Boutique Resort. Situato in prima linea sul mare, il VResort Kiwengwa è stato recentemente ristrutturato e farà presto da apripista per il lancio di un nuovo concept di resort ancora in fase di studio, basato sull’offerta di servizi inediti pensati per la fascia medio/alta di mercato.

Oggi il VResort Kiwengwa riassume già tutti i vantaggi che connotano il prodotto Volonline: servizi di alto livello, contesto esclusivo e prezzi competitivi. Boutique hotel di sole 16 camere, offre una splendida spiaggia privata con lettini e ombrelloni riservati per ogni ospite, cucina gourmet con Chef italiano e un’ottima assistenza, grazie alla presenza di personale italiano residente. In perfetto stile Volonline, inoltre, si può approfittare della massima flessibilità operativa: nessun vincolo sulla durata dei soggiorni, camere personalizzabili per ospitare coppie o famiglie numerose e trattamento a scelta, tra pernottamento e prima colazione, mezza pensione e pensione completa in base alle preferenze degli ospiti.

“Il VResort Kiwengwa è un’opportunità che abbiamo deciso di cogliere – dichiara Luigi Deli, Presidente Volonline – perché la struttura è in linea con la nostra filosofia di prodotto e si adatta perfettamente al modello di resort che stiamo delineando. Non siamo e non vogliamo essere villaggisti: il nostro obiettivo è proporre sul mercato soluzioni nuove e competitive, che garantiscano la massima redditività ai partner”.

L’apertura del VResort Kiwengwa, già prenotabile sulla piattaforma Volonclick o contattando il booking Africa del TO, si affianca all’incremento degli impegni sul Kenya con nuove proposte per soggiorni mare a Watamu e Diani, e una ventina di strutture tra lodge, camp, resort e hotel nell’entroterra, ideali per organizzare soggiorni su base individuale alla scoperta del territorio.

“Recentemente – spiega Guglielmo Bacigalupi, Direttore Vendite Nord Volonline – abbiamo portato 10 tra le nostre migliori agenzie partner in Kenya, per scoprire, oltre alla destinazione, anche l’ampiezza della programmazione di Volonline, tra le più complete sul mercato per quantità e varietà delle proposte. Organizziamo circuiti individuali e di gruppo, anche in versione “deluxe”, e safari di durata variabile, dalle 3 alle 7 notti, sempre combinabili con soggiorni mare di durata flessibile”.

Il fam-trip, di 10 giorni, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Ethiopian Airlines e con il DMC di Volonline. Il programma prevedeva tappe a Lake Naivasha, Lake Nakuru, al Masai Mara National Park e al Southern Palms Beach Resort di Diani, dove il gruppo ha trascorso 3 notti, visitando anche altri celebri resort della zona.