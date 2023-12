Execus SPA, azienda leader nelle soluzioni LinkedIn Social Selling B2B e della Digital Transformation, annuncia l’acquisizione del 51% di Differens Srl - Digital, Marketing, Innovation, impresa specializzata nell'offerta di servizi avanzati di marketing digitale e comunicazione online.

Questa acquisizione mira a potenziare l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, delle soluzioni Blockchain e delle strategie di Marketing Digitale nei processi aziendali, ampliando e innovando l'offerta di servizi.



Con il mercato globale dell'AI proiettato a raggiungere i 407 miliardi di dollari entro il 20271, e il settore italiano che vede una crescita annua del 32%2, Execus capitalizza su un settore in pieno fermento. Anche la tecnologia Blockchain mostra una crescita significativa, con un incremento annuale del 13%3, sottolineando il suo ruolo sempre più rilevante nell'innovazione digitale.



E proprio in quest’ottica l’ingresso della società nel gruppo Execus prevede l'attivazione di sinergie per fornire alle aziende gli strumenti necessari per una crescita integrata e tecnologicamente avanzata: Differens Srl porta un'esperienza unica nel campo delle soluzioni Blockchain, complementare all’expertise di Execus SPA, nel Marketing digitale e nell'AI. Attraverso questa collaborazione, le aziende avranno infatti la possibilità di integrare tali tecnologie in modo trasversale: dalla creazione dei contenuti e dall’erogazione dei servizi, fino all’analisi di dati e alla reportistica. In particolare, la suite di servizi offerti da Differens Srl include strategie digital multichannel, web design, sviluppo e marketing, SEO, SEM, automazione del marketing, e produzioni video social.



"Siamo orgogliosi di aver concluso un accordo con un player così strategico come Execus SPA. L’obiettivo è supportare le aziende in un percorso di digitalizzazione in un settore in così rapida evoluzione come quello del Digital Marketing. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei nostri servizi ci permette di offrire soluzioni ancora più avanzate," dichiara Andrea Rosini, CEO e co-founder di Differens Srl.



"Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita. Come azienda, siamo determinati a rimanere all'avanguardia delle nuove tecnologie e offrire ai nostri clienti le soluzioni più innovative. Execus SPA è il partner ideale per supportarci nel raggiungimento di questo obiettivo," afferma Mariagrazia Abruzzese, co-fondatrice di Differens Srl.



"Sin dal primo incontro con il team di Differens sono state evidenti le sinergie che l’unione delle due aziende avrebbe potuto generare. Siamo entusiasti di unire le forze con un team così competente e talentuoso. Questa operazione ci consentirà di allargare la nostra offerta e offrire ai nostri clienti un valore aggiunto nel campo delle strategie di vendita social su LinkedIn,” afferma Andrea Stecconi, CEO di Execus SPA.



Differens Srl ha anche ricevuto il riconoscimento di Google Partner; ciò attesta la sua eccellenza nel campo delle strategie di Marketing Digitale e conferma la capacità della società di implementare con successo le migliori pratiche digitali, garantendo risultati di alto livello per i propri clienti.