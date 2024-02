Una strage che si sta consumando sul nastro d’asfalto della Statale Jonica 106 denominata "la Strada della Morte". Il tragico curvone tra il Parco archeologico di Sibari e il ponte grazie al quale la “Statale della morte” oltrepassa il Crati colpisce ancora.

Nella tarda serata di ieri, infatti, un nuovo terribile incidente si è verificato sull’arteria proprio nel punto in cui il 14 agosto del 2021 morirono tre ragazzi ventenni. A perdere la vita un ragazzo di 19 anni, Mattia Porto di Papanice (frazione di Crotone) che stava tornando da Napoli insieme ad altri quattro ragazzi e tutti erano a bordo di una Toyota Yaris presa a noleggio.

Intanto, rispetto alle prime frammentarie informazioni apprese ieri sera, sarebbe emersa una ricostruzione diversa della tragedia. Pare, infatti, che la Toyota Yaris, per cause ancora in via di accertamento, al momento di imboccare il famigerato curvone, sarebbe andata dritto invadendo la corsia opposta e prendendo di striscio l’Audi A1, sfondando il guardrail e finendo la propria corsa proprio sotto il viadotto.