Capodanno 2019 Just Cavalli - Milano: The Great Gatsby

In occasione di Capodanno 2019, Just Cavalli - Milano (viale Camoens / Torre Branca) organizzerà un grande party dedicato al Grande Gatsby. Il mitico romanzo scritto da Francis Scott Fitzgerald, ambientato a New York, racconta l'ascesa e la caduta di Nick Caraway, simbolo del mito americano e dell'età del jazz...

Just Cavalli diventerà la location perfetta per questa storia, tutta da vivere il 31 dicembre 2018.

Il locale sarà allestito a tema in stile anni '20. Dopo il red carpet, il pubblico potrà fare immortalare al photo call con dress code a tema dalle ore 19,30. I performer all'interno del locale delizieranno il pubblico presente. All'esterno ci sarà uno spettacolo pirotecnico per celebrare l'arrivo del Nuovo Anno.

Tra le altre novità, è previsto anche un menu vegetariano, per tutti coloro che non amano la carne. Dalle ore 20,00 gala dinner con musica live. Dalle 23,30 Club Party e balli fino all'alba. Il menu è all'altezza delle aspettative dei più esigenti (tutti i dettagli nel menu allegato nella foto)

Just Cavalli Milano

Torre Branca, Via Luigi Camoens, 20121 Milano

https://justcavallimilano.com 02311817