Domenica scorsa, a Parigi, durante la commemorazione di un attivista di spicco del Likud, il leader dell'ultra-nazionalista Partito Sionista Religioso e ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, ha detto che il popolo palestinese è "un'invenzione" del secolo scorso e che persone come lui e i suoi nonni sono i "veri Palestinesi".

Smotrich ha detto che i Palestinesi non esistono, perché non esiste un popolo palestinese, ottenendo l'approvazione entusiastica della platea a cui si rivolgeva.

"Sapete chi sono i Palestinesi?" ha retoricamente chiesto Smotrich. "Io sono palestinese", ha detto, citando la nonna nata nella città di Metulla 100 anni fa e suo nonno, la cui famiglia risiedeva a Gerusalemme da 13 generazioni, come "veri Palestinesi".

Come se non bastasse, Smotrich ha parlato da un podio ricoperto da un telo su cui era stampata una mappa della Grande Israele (Eretz Yisrael), comprendente il territorio dell'odierna Giordania, oltre che parti della Siria e del Libano.

