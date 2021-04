Ritorni. Mentre nel prossimo appuntamento di questo fine settimana a Portimao, in Portogallo, vedremo di nuovo in sella alla sua Honda Marc Marquez dopo un anno di assenza, la MotoGP ha ritrovato un altro dei suoi recenti protagonisti, anche se per ora solo per un test.

Ieri, infatti, a Jerez de la Frontera, Andrea Dovizioso è salito su una delle Aprilia RS-GP 2021 del team Gresini per fare alcuni giri sul circuito intitolato ad Angel Nieto. Un test che in molti hanno interpretato come un primo approccio per il ritorno alle gare dell'ex pilota forlivese.



L'ex Ducatista, tre volte vicecampione del mondo di MotoGP, sarà impegnato a Jerez per altri due giorni di test insieme alla casa di Noale ed è facile ritenere che al termine di queste tre giornate sapremo se vedremo o meno Dovizioso su una Aprilia nella classe regina.



Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1381646327705141248