Secondo le nuove stime dell'UNICEF, più di 370 milioni di ragazze e donne in vita – ovvero 1 su 8 – hanno subito uno stupro o una violenza sessuale prima di compiere 18 anni.

Le primissime stime globali e regionali sulla violenza sessuale contro i bambini – pubblicate in vista della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze (domani, 11 ottobre) – rivelano l'entità della violazione in tutto il mondo, soprattutto per le ragazze adolescenti, spesso con implicazioni che durano tutta la vita.

Se si includono anche le forme di violenza sessuale “senza contatto”, come gli abusi online o verbali, il numero di ragazze e donne colpite sale a 650 milioni a livello globale, ovvero 1 su 5, sottolineando l'urgente necessità di strategie complete di prevenzione e sostegno per affrontare efficacemente tutte le forme di violenza e abuso.

“La violenza sessuale sui bambini è una macchia sulla nostra coscienza morale”, ha dichiarato la Direttrice Generale dell'UNICEF Catherine Russell. “Infligge traumi profondi e duraturi, spesso da parte di qualcuno che il bambino conosce e di cui si fida, in luoghi in cui dovrebbe sentirsi al sicuro”.

I dati mostrano che la violenza sessuale contro i bambini è pervasiva e attraversa i confini geografici, culturali ed economici. L'Africa subsahariana è la regione con il maggior numero di vittime, con 79 milioni di ragazze e donne colpite (22%), seguita da 75 milioni nell'Asia orientale e sudorientale (8%), 73 milioni nell'Asia centrale e meridionale (9%), 68 milioni in Europa e America settentrionale (14%), 45 milioni in America Latina e Caraibi (18%), 29 milioni in Africa settentrionale e Asia occidentale (15%) e 6 milioni in Oceania (34%).

In contesti fragili, come quelli con istituzioni deboli, forze di pace dell'ONU o un gran numero di rifugiati in fuga a causa di crisi politiche o di sicurezza, le bambine corrono un rischio ancora maggiore, con una percentuale di stupri e aggressioni sessuali durante l'infanzia leggermente superiore a 1 su 4.

“I bambini in contesti fragili sono particolarmente vulnerabili alla violenza sessuale”, ha dichiarato Russell. “Siamo testimoni di orribili violenze sessuali nelle zone di conflitto, dove lo stupro e la violenza di genere sono spesso usati come armi di guerra”.

Secondo i dati, la maggior parte delle violenze sessuali subite dai bambini si verifica durante l'adolescenza, con un picco significativo tra i 14 e i 17 anni. Gli studi dimostrano che i bambini che subiscono violenza sessuale hanno maggiori probabilità di subire abusi ripetuti. L'attuazione di interventi mirati durante l'adolescenza è fondamentale per spezzare questo ciclo e attenuare l'impatto a lungo termine di questo trauma.

I sopravvissuti spesso portano con sé il trauma della violenza sessuale fino all'età adulta, affrontando rischi maggiori di malattie sessualmente trasmissibili, abuso di sostanze, isolamento sociale e problemi di salute mentale come ansia e depressione, oltre a difficoltà nel formare relazioni sane. È dimostrato che l'impatto è ulteriormente aggravato quando i bambini ritardano a rivelare le loro esperienze, a volte per lunghi periodi, o tengono del tutto nascosto l'abuso.

Sebbene le ragazze e le donne siano più colpite e le loro esperienze siano meglio documentate, i dati mostrano che anche i ragazzi e gli uomini ne sono colpiti. Si stima che tra i 240 e i 310 milioni di ragazzi e uomini – ovvero circa 1 su 11 – abbiano subito uno stupro o una violenza sessuale durante l'infanzia. Questa stima sale a 410-530 milioni se si considerano anche le forme senza contatto.

Le persistenti lacune nei dati, in particolare per quanto riguarda le esperienze dei ragazzi e le forme di violenza sessuale senza contatto, evidenziano la necessità di maggiori investimenti nella raccolta dei dati per cogliere l'intera portata della violenza sessuale contro i bambini.

Mentre i leader governativi e la società civile, compresi gli attivisti, i sopravvissuti e i giovani, si preparano a incontrarsi alla prima Conferenza ministeriale globale sulla violenza contro i bambini che si terrà in Colombia il mese prossimo, i dati evidenziano l'urgente necessità di intensificare l'azione globale per combattere la violenza sessuale sui bambini e costruire un futuro più sicuro per i bambini di tutto il mondo:

Sfidando e cambiando le norme sociali e culturali che permettono il verificarsi della violenza sessuale e scoraggiano i bambini dal cercare aiuto.





Fornendo a ogni bambino informazioni accurate, accessibili e adatte alla sua età, che lo mettano in grado di riconoscere e denunciare la violenza sessuale.





Garantendo che ogni bambino vittima e sopravvissuto abbia accesso a servizi che supportino la giustizia e la guarigione e riducano il rischio di ulteriori sofferenze.





Rafforzando le leggi e i regolamenti per proteggere i bambini da tutte le forme di violenza sessuale, anche nelle organizzazioni che lavorano con i bambini, e investendo nelle persone, nelle risorse e nei sistemi necessari per attuarle.





Creando migliori sistemi di dati nazionali per monitorare i progressi e garantire un'assunzione di responsabilità, implementando standard internazionali come la Classificazione internazionale della violenza contro i bambini.



n Italia, venerdì 11 ottobre, in occasione della 12ª giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, l'UNICEF organizza – nell'ambito delle Officine UNICEF Young - “Girls just wanna have ….rights”, il talk dell'UNICEF con le ragazze e i ragazzi, moderato dal Portavoce dell'UNICEF Italia Andrea Iacomini.