Edwin van der Sar, portiere di Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United, oltre che della nazionale olandese, è in terapia intensiva dopo esser stato colpito da emorragia cerebrale.

Fino a poco tempo fa amministratore delegato dell'Ajax, si è dimesso lo scorso maggio dopo che i lancieri sono arrivati terzi in campionato non riuscendo a qualificarsi per la Champions per la prima volta dal 2009, il 52enne ex numero uno dello United si trovava in vacanza in Croazia.

Le sue condizioni sono state definite stabili.

Era diventato a.d. dell'Ajax nel 2016, dopo aver fatto parte del Consiglio di amministrazione dal 2012. Con i Red Devils ha vinto tre Premier League e una Champions League nel 2008. Molti i messaggi di auguri da club calciatori ed ex compagni.

Fatto curioso, anche la moglie, Annemarie van Kesteren, nel dicembre del 2009 fu colpita da emorragia cerebrale. Nonostante le sue condizioni fossero gravi, la donna si è poi ripresa.