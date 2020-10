Per il suo nuovo singolo, il dj producer piemontese Stefano Pain, conosciuto in tutto il mondo per la sua house, ha collaborato con il collega Nicola Zucchi, artista attivo nei top club del pianeta (tra gli altri collabora con Gianluca Vacchi). Insieme hanno creato "Just Move", uscita su Beatport il 2 ottobre 2020 su Tactical Trax. "Nonostante le disco siano chiuse non ci siamo fermati", spiega Stefano Pain, "Abbiamo prodotto una track dalle sonorità house old school. La ritmica è incalzante, c'è un bel riff di piano, e poi arriva un sample vocale travolgente". Il brano piace già a tanti dj internazionali e sarà presto disponibile su tutti gli store digitali.

Originario di Alessandria, Stefano Pain si alterna tra le console dei top club ed il suo studio di registrazione da anni. Oltre a mille altre, ha pubblicato musica su label importantissime come Protocol, Armanda, Sosumi, Revealed e Juicy. Solo per citare alcuni brani, la sua "Quake" è uscita su Revealed, la label di Hardwell, mentre "Ram Tam Tam" è stata suonata a lungo dagli Swedish House Mafia e infatti si sente forte e chiara in tanti documentari e video loro dedicati.

Nell'estate 2020 sono usciti i remix di una vera hit di Stefano Pain: "Hands Up Everybody 2.0 rework", prodotta con Danilo Rossini. E non solo. Sono arrivate anche nuove versioni di "Discoteca", che Pain ha firmato con Tava e Gosts. La label è l'olandese Artwrk. La traccia è stata da Hardwell, Michael Calfan e Dimitry Vegas Like Mike, ovvero è un grande successo. Ed è uscita pure "You Got 2", una traccia funk house, un vero dancefloor killer che ha prodotto con Trasko.



