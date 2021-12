È ufficiale, il Tottenham è fuori dalla Europa Conference League, dopo che la partita contro il Rennes (rimandata a causa di un focolaio Covid nella squadra inglese) è stata data persa a tavolino per 0-3 poiché non si è trovata una data utile per disputarla. Lo ha reso noto la UEFA in via ufficiale. Di conseguenza il Vitesse accede ai playoff del torneo come seconda classificata del girone.

Di seguito il comunicato Uefa:

A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 tra giocatori e appartenenti al gruppo squadra del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League ("UECL") 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC - in programma per 9 dicembre 2021 a Londra, Regno Unito - non si è potuta disputare.La questione è stata sottoposta all'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA, per una decisione da prendere in conformità con l'Allegato J del Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22). Sulla base dell'Articolo 30 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA e date le circostanze urgenti della questione, il presidente ad hoc dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina ha deferito il caso all'Organo di Appello.Il Presidente dell'Organo di Appello UEFA ha preso la seguente decisione:La partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC, inizialmente prevista per il 9 dicembre 2021, in quanto annullata dal Tottenham Hotspur FC, si ritiene pertanto persa per 0-3 in conformità con l'Allegato J.3.1 al Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22).