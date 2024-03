Premiati come “Eccellenze italiane” lo scorso 5 febbraio presso il Senato della Repubblica, dal presidente di Asso Tutela, Michel Emi Maritato, oggi, le Frecce Tricolori compiono 63 anni.

PAN; un orgoglio tutto italiano -anche nel mondo-, che dal 1961 (nel debutto presso l’aeroporto militare di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia), nasce per volontà dell’Arma Azzurra, di dare vita ad un addestramento continuo, per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei propri piloti.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale, di strada ne ha fatta in 63 anni, fino ad arrivare nell’aprile del 2022 all’ottenimento del titolo “Guinnes World Record”, come la più grande pattuglia acrobatica del mondo.

Gli auguri del presidente di Asso Tutela, Michel Emi Maritato rivolto alle Frecce Tricolori è quello di “portare avanti una tradizione importante, con la fierezza e la passione del nostro Paese, anche per le generazioni future”.