Gli smartphone da gaming sono degli ottimi dispositivi per tutte quelle persone che cercano un prodotto "potente" (anche più dei veri top di gamma), e che rivolgendosi ai gamers si caratterizzano magari per un design particolare, ma non per un comparto fotografico di primissimo livello.

A breve, nel mondo degli smartphone da gaming potrebbe arrivare il Lenovo Legion che tra tutti potrebbe essere quello più "particolare".

L'aspetto più caratteristico di questo dispositivo riguarda la fotocamera frontale che Lenovo ha deciso di integrare all'interno di un meccanismo a scomparsa pop-up, ma invece di posizionarlo nella parte superiore ha deciso di inserirlo di lato.

Anche le due fotocamere posteriori sono collocate in una posizione particolare, come mostra la foto in alto... al centro dello smartphone.