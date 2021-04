Le app portatili sono versioni leggere di applicazioni mobili, per dimensioni, funzionalità o entrambe, che non utilizzano un programma di installazione.

Sono molto utili in quanto gli eseguibili e tutti i file associati alle loro operazioni sono contenuti in una singola cartella, il che significa che è posibile lanciare l'app direttamente da un'unità USB o da una cartella cloud sincronizzata su PC senza che ci sia alcuna modifica al registro di Windows né ai file di configurazione sul computer host. Pertanto, questo tipo di soluzione è, evidentemente, particolarmente utile in situazioni in cui potresti non avere i diritti amministrativi per installare software, ad esempio su computer pubblici in una biblioteca, università o al lavoro.

Sebbene gli smartphone ci consentano di essere produttivi in movimento quando necessario, non sempre tutto è così facile e funzionale come sembra. Potrebbe essere tecnicamente possibile fare cose come elaborare un documento per il tuo capoufficio, ritoccare una foto o modificare un codice grazie alle app mobili sul mercato, ma è chiaro che siamo più efficienti quando disponiamo di una apposita soluzione ad hoc specifica per fare il nostro lavoro.

Un laptop è la soluzione classica usata dalla maggior parte degli utenti per la sua flessibilità, ma lo sapevi che puoi portare con te in modo efficace una suite completa di software di produttività, strumenti utili, lettori multimediali e persino giochi completi delle preferenze dell'utente intatte e utilizzarli praticamente su qualsiasi PC?

Le app portatili sono disponibili come soluzioni autonome, il che significa che puoi prendere solo quelle di cui hai bisogno, come parte di una piattaforma o suite di app che offrono una varietà di software tra cui scegliere.

Probabilmente la più popolare e diffusa di queste soluzioni è la suite PortableApps.

Un ricco elenco di app portabili (scaricabili gratuitamente aggiornate di continuo) è disponibile alla url:

www.techspot.com/downloads/portable-apps/



Fonte: www.webmarketingpro.it