E' un febbraio pieno di dj set, musica dal vivo e party al Fam - Desenzano (BS), ristorante d'eccellenza perfetto dall'ora del brunch in poi per momenti di relax pieni di stile. Si comincia sabato 4 febbraio con il sound sofisticato ma sempre melodico del dj Simone Mor, mentre giovedì 8 febbraio torna Colazione da Tiffany, party scatenato... molto amato dalla "bella gente" del Garda (e non solo).



Maurizio Danesi, musicista di razza è invece protagonista al Fam - Desenzano (BS) con la sua musica per due concerti da vivere, venerdì 10 febbraio e martedì 14 febbraio, per San Valentino e l'appuntamento "Danesi in Love". Cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), Maurizio Danesi ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.



Venerdì 17 febbraio si torna a ballare, ancora una volta con il sound di Simone Mor, mentre il 18 ecco un altro ritorno al Fam - Desenzano (BS), quando Colazione da Tiffany diventa però un party di Carnevale con travestimento gradito... ma non obbligatorio. Ultimo appuntamento già comunicato mentre scriviamo dall'hot spot sul Garda è il dj set del 25 febbraio, ancora con la musica ed il ritmo di Simone Mor.



Tra l'altro non da molto al Fam va in scena un menu tutto nuovo, che spazia dal pesce fresco alla carne alla griglia. E dopo cena, oltre a cocktail e drink, per Colazione da Tiffany, ci si godono anche dj set selezionati sempre in modo sofisticato, ogni volta diverso. Per questa serata l'ingresso con consumazione costa 10 euro. In console per questo party al mixer sempre o quasi si fa sentire con il suo modo di mixare decisamente eclettico, c'è spesso O' Neal Ephraim, capace di spaziare sempre con stile attraverso le sonorità più internazionali.



La filosofia di Fam: Family & Lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



