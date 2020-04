Durante il briefing della task force sul coronavirus che si è tenuto giovedì alla Casa Bianca, sono stati presentati i risultati di una ricerca in cui si afferma che il coronavirus parrebbe indebolirsi - diminuire la propria forza contagiante - più rapidamente, quando esposto alla luce solare e al calore.

Lo studio avrebbe anche dimostrato che la candeggina potrebbe uccidere il virus nella saliva o nei fluidi respiratori entro cinque minuti e l'alcool isopropilico, addirittura, potrebbe ucciderlo ancora più rapidamente.

Riferendosi a quanto riassunto in precedenza, il presidente Trump, durante il suo intervento, ha ipotizzato la possibilità di utilizzare una "enorme radiazione ultravioletta" o "solo una luce molto potente" all'esterno o all'interno del corpo di chi fosse affetto da Covid, come possibile metodo di cura.

Non soddisfatto, ha anche aggiunto: "E poi vedo il disinfettante che lo manda al tappeto in un minuto... un minuto! E c'è un modo in cui possiamo utilizzare tale sistema, mediante un'iniezione all'interno o una qualche pulizia? Perché vedi che entra nei polmoni e fa un danno enorme su di loro, quindi sarebbe interessante verificarlo".

Le ipotesi di cura di Trump hanno scatenato le reazioni social degli utenti di Twitter e Reddit, ma anche molti medici sono intervenuti per precisare che ricorrere alla candeggina è un metodo ottimo e spesso utilizzato, non tanto per curarsi, quanto per uccidersi, aggiungendo anche che la semplice inalazione di basse dosi di candeggina o alcool isopropilico risulterebbero dannosissime per i polmoni.

Il produttore di Lysol e Dettol, due disinfettanti per la casa che negli Stati Uniti vanno per la maggiore, si è sentito in dovere di rilasciare una dichiarazione pubblica n cui invita gli americani a non ingerire o iniettarsi, in nessun caso, i suoi prodotti.

Nessun commento, per ora dalla Casa Bianca.