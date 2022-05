Abbiamo incontrato Cristiano Desy, dj producer di grande esperienza che sta per pubblicare un altro disco con Jaywork Music Group, la sua "Feel So Good".



Che stai facendo di bello in questo momento dal punto di vista musicale e personale?Dal punto di vista personale ci sono state grandi novità: mi sono sposato a Settembre 2021 con Eleonora e sono diventato papà di una splendida creatura di nome Camilla poco più di 3 mesi fa. La musica resta la mia fedele amica di una vita: abbiamo inaugurato il venerdì al River di Parma dove suonerò per tutta l'estate, mentre mercoledì 8 Giugno inaugureremo invece il Chiringuito di Mantova.



Nuovi dischi, nuovi remix, nuovi bootleg, nuove serate per te? Ci racconti in particolare il tuo disco per Jaywork?"Feel so good" nasce da una collaborazione con il dj Funkastik e Alex dello studio HSS. Segue la stessa linea di "Love '80" uscito nel 2021. Abbiamo mantenuto lo stesso stile Funky '80 rendendolo più attuale. Ora sono al lavoro su un altro pezzo molto estivo, cantato in italiano, da proporre durante le mie serate... Credo abbia davvero un buon impatto sul danceflooor!



Quanto sono diversi i tuoi dj set di oggi rispetto a quelli del recente passato? Faccio questo lavoro da 32 anni e rispetto al passato sono cambiate diverse cose: l'esperienza ti forma, ti costruisce. Il bagaglio musicale cresce sempre di più e house e commerciale sono i generi che suono più spesso. Essere costantemente aggiornati sui diversi stili mi ha permesso di far divertire pubblici molto diversi tra loro, sia i ragazzo più giovane, sia un pubblico più adulto. Capire quando è il momento giusto per sfoderare l'artiglieria pesante fa la differenza. La musica è tutta bella, ma trovare la canzone giusta al momento giusto fa la differenza.



Ci racconti quali sono le tue radici musicali? E quali solo le release che ti rappresentano di più?Artisticamente nasco nell'ormai lontano 1990 a Cremona, al Casta Diva. Mi sono poi spostato a Mantova al Jackie 'O. Più tardi ho suonato in parecchi locali sul Lago di Garda, a Reggio Emilia, a Parma, a Mantova... ho girato parecchio! I dischi che rappresentano di più il mio sound sono tutti anni '90: Gigi D'Agostino, Snap!, Gala, Corona... Quegli anni li ho vissuti e mi sono rimasti dentro.



Com'è nato e come si è sviluppato il tuo rapporto con Jaywork Music Group? Ho iniziato a lavorare con lo studio Hss di Alex Okidiro e così ho conosciuto così Jaywork... e mi sono trovato davvero bene. Per questo continuo a lavorare con Jaywork e "Feel so good" è già il terzo singolo che pubblico con questa bella realtà.



A livello musicale, cosa balleremo nell'estate 2022? E tu, che musica ascolti in questo periodo?I locali in cui lavoro ospitano un pubblico molto vario. Per l'estate 2022 si continuerà a ballare reggaeton, house e dance commerciale. Nell'ultimo periodo e non solo, personalmente ascolto molte novità house, cercando di trovare canzoni e tracce che possano piacere a tutti... o quasi!