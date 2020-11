Nuova funzione attivabile su WhatsApp per rendere le chat più snelle e anche più private.

Si tratta della funzione "messaggi effimeri" che consente, se attivata, di conservare i contenuti sono solo per 7 giorni, per rendere le conversazioni il più possibile private e sicure.

"Nelle chat individuali - dichiara la società - entrambi gli interlocutori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri. Nelle chat di gruppo, solo gli amministratori potranno usare questa funzione".

Se l'utente decide di attivare la funzione, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal mese di novembre, i nuovi messaggi inviati in chat scompariranno dopo 7 giorni.



«Il nostro obiettivo – ha proseguitola società - è fare in modo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile a quelle che avvengono di persona. Questo significa che non devono necessariamente essere conservate in eterno. Ed è per questo che desideriamo dare ai nostri utenti la possibilità di utilizzare i messaggi effimeri su WhatsApp».