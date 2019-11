Assegnati i pretigiosi Hollywood Music in Media Awards conferiti annualmente alle migliori canzoni e colonne sonore. Spesso questi verdetti anticipano i gusti degli Academy Awards che assegnano l'Oscar nelle categorie Best Original Score e Best Original Song.

Quest'anno nella categoria Feature Film c'è stato un ex aequo significativo tra due pellicole di punta dell'Award Season: Joker e Le Mans 66' - La Grande Sfida.

Nelle altre sezioni si fanno notare le colonne sonore del film horror Us e quella dello Sci-Fi Avengers: Endgame. Tra i vincitori della categoria miglior canzone originale spicca Stand Up tratta dal biopic Harriet scritta e interpretata dall'attrice protagonista Cynthia Erivo.