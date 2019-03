VIKTOR und VIKTORIA, al Teatro Nuovo Milano

Una cantante disoccupata e affamata finge, su consiglio di una "vecchia zia" conosciuto da poco, di essere un ambiguo personaggio omosex per ritrovare il successo e, travestito da uomo, diventa la regina del music-hall. Le cose si complicano quando, ignorando la sua vera identità, di lui-lei s'innamora un nobile al quale, "spaventano più le risposte che le domande", in un contesto in cui credere nella felicità e non nella vergogna, rende più piacevole "il" restare "svegli" agli eventi di cuore.

La Viktor di Veronica Pivetti, non sta al film di Blake Edwards dell’82 ma alla pellicola originale di Reinhold Schunzel del ’33, ambientata nella Berlino della Repubblica di Weimar”.

Lo spaccato di un periodo storico come la Repubblica di Weimar, in cui l’ombra cupa del nazismo è già alle porte.





VERONICA PIVETTI

in

VIKTOR und VIKTORIA

commedia con musiche di Giovanna Gra - liberamente ispirata all’omonimo film del 1933 di Reinhold Schünzel

regia: Emanuele Gamba

con GIORGIO BORGHETTI

YARI GUGLIUCCI

e con Pia Engleberth, Roberta Cartocci, Nicola Sorrenti

scene: Alessandro Chiti

costumi: Valter Azzini

luci: Alessandro Verazzi

musiche originali e arrangiamenti: Maurizio Abeni

aiuto regia: Vittorio Testa

produzione: a.ArtistiAssociati, PIGRAsrl

durata: 120 minuti, più intervallo

_©Angelo Antonio Messina