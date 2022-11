Per ora, il problema sembra coinvolgere solo le nazioni limitrofe all'Ucraina.

Se l'esodo continuerà, saranno però molti gli ucraini che tenteranno di entrare non solo in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma anche in Germania, Austria e Italia.

La domanda al Governo di estrema destra del Primo Ministro Giorgia Meloni è:

È pronto ad accogliere questa popolazione a cui stiamo dando sostegno rifornendoli di armi per svariati miliardi, senza per questo sentirsi coinvolti in una vera Guerra Globale?

I paesi dell'Europa orientale si stanno preparando a riaprire i centri di accoglienza e stanno rifornendo le scorte di cibo in previsione di una possibile nuova ondata di rifugiati ucraini mentre l'inverno incombe e la Russia prende di mira la rete elettrica e le centrali di riscaldamento dell'Ucraina.

Si ritiene che 6,9 ​​milioni di persone siano sfollate all'interno dell'Ucraina, vivendo spesso in condizioni molto difficili, e Reuters riferisce che il piano di emergenza del governo slovacco prevede il possibile afflusso di centinaia di migliaia di ucraini nei prossimi mesi.

Dopo un'impennata iniziale dopo l'invasione russa del 24 febbraio, il numero di rifugiati diretti a ovest dell'Ucraina è diminuito nella tarda primavera. Finora questo autunno non c'è stato un grande aumento dei numeri, ma le organizzazioni umanitarie affermano che ci sono segni di un aumento dei movimenti attraverso i confini e stanno intensificando i preparativi per l'accoglienza.

“Un aumento dei numeri si fa sentire, ed è previsto. Attualmente, l'aumento è del 15%", ha affermato Roman Dohovic, coordinatore degli aiuti per la città slovacca orientale di Kosice.

"Siamo chiamati da persone che stanno già a Kosice e cercano un alloggio per familiari e conoscenti che sono ancora in Ucraina".