L’Osservatorio d’Area per il contrasto alla dispersione scolastica resta a Milazzo: la decisione è stata formalizzata in un decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – ambito territoriale di Messina – a firma del dirigente Stello Vadalà, decisione legata alla necessità di dare continuità ad un servizio finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo dopo la chiusura del primo istituto comprensivo “Garibaldi”, dove era allocato sino a quest’anno.

Da settembre l’Osservatorio sarà operativo all’Istituto Comprensivo Terzo, guidato dal prof. Alessandro Greco, che diventa dunque scuola capofila di ben 28 Istituti in rete dell’Ambito XV. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Pippo Midili e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Lydia Russo, che hanno voluto ringraziare sia il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro, sia il Provveditore messinese Stello Vadalà per “avere ancora una volta riconosciuto l’importanza della nostra città nel settore dell’istruzione mantenendo la sede di una istituzione che grazie al lavoro di esperti porta avanti da anni un lavoro di rete per diminuire sempre più la percentuale della dispersione scolastica e pianificare azioni di controllo, contrasto e prevenzione nel territorio”.

L’Osservatorio coordina il lavoro delle scuole ricadenti nel territorio dei comuni di Barcellona, Merì, Castroreale, Rodì Milici, Milazzo, San Filippo del Mela, S. Lucia del Mela, Pace del Mela, Gualtieri, Condrò, San Pier Niceto, Saponara, Spadafora, Rometta, Lipari, S. Marina Salina, Malfa, Leni, Brolo, Sant’Angelo di Brolo, S. Piero Patti, Montalbano Elicona e Librizzi. Effettua un monitoraggio mensile del fenomeno e le azioni da programmare con le comunità scolastiche per gli interventi nei casi a rischio di dispersione implicita ed esplicita.