Anche se fa strano dirlo, qualche conseguenza positiva la pandemia l'ha pure avuta come, ad esempio, l'aver reso tutti più attenti al tema della “cura” del pianeta.

Anche il mondo della finanza se n'è accorto, visto che nel corso del 2020 sono continuate a crescere le emissioni di green bond, toccando nel terzo trimestre di quest’anno un nuovo record a quota 69 miliardi di euro.

Sitratta di emissioni per lo più fatte da istituzioni pubbliche da parte di Germania, Svezia e Ungheria, mentre altri Paesi come Danimarca, Italia, Portogallo, Austria e Spagna le hanno messe in agenda.

Un'impennata che si spiega con gli obiettivi ambientali iposti dall'Euoropa per il 2050.