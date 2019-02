Il premier Conte: "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019"

Le agenzie riportano le parole rilasciate dal premier Conte ad Alessandro Poggi, inviato di Povera Patria, programma di Rai2, in una intervista che andrà in onda questa sera.

"Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L’Italia ha un programma di ripresa incredibile. C’è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c’è tanta determinazione da parte del governo." Così il premier Giuseppe Conte risponde ad Alessandro Poggi, inviato di Povera Patria, nell’intervista in onda stasera su Raidue. I ragazzi (Salvini e Di Maio) vanno d’accordo?…”

"Andiamo tutti d’accordo – assicura il premier sulle fibrillazioni tra Salvini e Di Maio – non litighiamo. Noi ci confrontiamo. Non ci sono motivi di divergenza, assolutamente."

Fare affermazioni di tale ottimismo il giorno seguente alla diffusione di dati Istat che indicano l'Italia in recessione e che il Pil anche per il primo trimestre del 2019 difficilmente ritornerà a crescere appare stupefacente, tanto da far ipotizzare alle opposizioni (PD, sen. Marcucci) se il presidente del Consiglio non sia forse preda di allucinazioni.

Altri, sempre dal Partito Democratico, non sembrano invece avere dubbi: "Non è più politica e nemmeno propaganda. L’Italia è in recessione ma chi dovrebbe prendere in mano la situazione è in preda a vere e proprie allucinazioni." (Antonio Misiani)