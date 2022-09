The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.

La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani.

Questa la dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace intorno alle 19:30 (ora italiana) per confermare la morte della sovrana, 96enne, con il comunicato di qualche ora prima che sembrava diffuso con l'intento di preparare il Paese alla notizia.

Una nota giornalista della BBC, da suo account social aveva già pubblicato un post in cui annunciava la morte di Elisabetta II.

Il principe Carlo sarà il nuovo re d'Inghilterra con il nome di Carlo III e a 73 anni sarà l'erede al trono più anziano della storia britannica nel diventare monarca.



La premier Liz Truss si è presentata davanti a Downing Street, dichiarando la notizia della morte della regina un "enorme shock per la nazione e il mondo".

Ha descritto la regina come "una roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna", per poi aggiungere che "la Gran Bretagna è il grande paese che è oggi grazie a lei".

Elisabetta è stata una fonte di ispirazione per lei così come per molti britannici: "La sua devozione al dovere è un esempio per tutti noi."



Anche Carlo III ha pubblicato un comunicato sulla scomparsa della madre:

"La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia.Piangiamo profondamente la scomparsa di un sovrano amato e di una madre molto amata.So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Reami e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo.Durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dal consapevolezza del rispetto e del profondo affetto in cui era così ampiamente tenuta la Regina".

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Il principe William, dopo che suo padre è diventato il nuovo re, è da oggi duca di Cornovaglia - in attesa di essere nominato principe di Galles - ed il primo erede al trono in linea di successione.