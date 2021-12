Vittorio Giampietro è un compositore capace di creare dei temi e delle atmosfere musicali che incantano e fanno sognare lo spettatore. È lui a firmare la colonna sonora del visionario e poetico film Re Granchio, che dà il titolo anche al suo nuovo album, uscito per l’etichetta discografica Film-Music Records di Los Angeles il 9 Dicembre 2021 su Spotify e su tutti i servizi di streaming e digital download.

Ascoltalo qui: https://sptfy.com/6YCu

La ricerca sulle melodie cicliche e i colori timbrici, caratteristici del compositore italiano, producono una soundtrack che combacia alla perfezione con ogni fotogramma del film. Le musica originali del Re Granchio riescono a trasportarci in luoghi lontani nella storia e nello spazio.



Un linguaggio musicale quello di Vittorio Giampietro destinato a creare un solco nella percezione degli spettatori, imprimendosi con originalità nel cuore e nella mente a seguito della visione del film.

Re Granchio (The Tales of the King Crab), diretto da A. Righi e M. Zoppis, sta riscuotendo un grandissimo successo nel mondo, vincendo prestigiosi premi quali:

Vincitore – Viennale 2021: Features – Award for FIPRESCI Prize – International Film Critics Awards (2021)



Vincitore – Annecy Cinema Italien 2021: Competition – Prix du Melliour Film. Award for Best Film (2021)





Vincitore – Annecy Cinema Italien 2021: Competition – Prix du Melliour Film. Award for Best Film (2021) Vincitore -TIFF 62 – Thessaloniki Film Festival 2021: Features – Film Critics Awards (2021)





Il mondo dei critici musicali e degli addetti ai lavori dell’industria cinematografica concordano nel ritenere Vittorio Giampietro l’erede del leggendario Nino Rota. Senza ombra di dubbio un compositore destinato a far parlare di sé, grazie al suo cristallino talento.

Ascolta Re Granchio – Vittorio Giampietro

Vittorio Giampietro sul web

Website – vittoriogiampietro.com

Instagram – Instagram.com/vittorio_giampietro