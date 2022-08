L'ortofrutta si conferma un settore di punta della nostra economia. Quest'anno poi, complice il grande caldo che è giunto in anticipo, c'è stato un aumento dei consumi. Ma purtroppo sono cresciuti in modo forte anche i prezzi allo scaffale.

Spesso i rincari sono in doppia cifra. Nonostante la produzione sia aumentata rispetto alla scorsa disastrosa annata, anche a dispetto della siccità, è un bene, ma l'aumento della quantità dei prodotti non è riuscito a compensare l’aumento della domanda, creando così una pressione rialzista sui prezzi.

Poi ci sono fattori esterni che stanno creando problemi: i costi maggiorati di energia e materie prime. Spinti dalla guerra in Ucraina sono aumentati i costi per fertilizzanti e gasolio, con prezzi più che raddoppiati. E non bisogna dimenticare quelli relativi ai trasporti che riguardano gli imballaggi: cartoni, cassette, ecc.