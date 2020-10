La battaglia legale tra Johnny Depp e il tabloid inglese The Sun è ormai in via di definizione.

Il prossimo 2 novembre, il giudice Justice Nicol renderà noto il verdetto della giuria che dovrà decidere se quanto quanto dichiarato dal tabloid inglese The Sun che lo ha accusato di aver picchiato Amber Heard, quando erano sposati, sia vero oppure no.

Johnny Depp aveva citato in giudizio per diffamazione il quotidiano inglese, presso la High Court di Londra, dopo un articolo pubblicato in prima pagina in cui la star di Hollywood veniva definita un picchiatore... di donne!

Il verdetto di Londra potrebbe influenzare anche quello del processo in corso negli Stati Uniti, dove Depp ha fatto causa per diffamazione ad Amber Heard, chiedendo 50 milioni di dollari di risarcimento.