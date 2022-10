Venerdì, Jorge Martin (Pramac) era apparso più in difficoltà rispetto al suo compagno di squadra, Johann Zarco, ma sabato le qualifiche hanno espresso un altro verdetto. Così domenica, al via del GP d'Australia sul circuito di Phillis Island, sulla prima casella della griglia di partenza troveremo il pilota spagnolo della Pramac con il tempo di 1'27.767 (nuovo record della pista), mentre il pilota francese, sesto, partirà dall'ultima casella della seconda fila.

Secondo miglior tempo per la Honda di Marc Marquez, con un ritardo di soli 13 millesimi. Dietro di lui il terzetto di piloti in lotta per il mondiale: Francesco Bagnaia (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) e Fabio Quartararo (Yamaha). Tutti e tre racchiusi racchiusi nello spazio di 20 millesimi, con un ritardo di circa 2 decimi da Martin.

Bastianini, anche lui in lotta per il mondiale, danneggiato in Q1 da Oliveira nel corso del suo ultimo giro lanciato partirà solo dalla quinta fila, ma il suo tempo - nonostante tutto - è sotto al secondo rispetto a quello della pole, a dimostrazione che il risultato della gara sul tracciato australiano può definirsi tutt'altro che scontato.

Settimo tempo per la Ducati VR46 di Luca Marini, che ha messo in riga il pilota di casa Jack Miller (Ducati) e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Quarta fila per Alex Rins (Suzuki), Alex Marquez (Honda) e Maverick Vinales (Aprilia).

Domenica la gara penderà il via alle 5:00.



Questi i primi dodici migliori tempi alla fine della Q2:

01. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1:27.767

02. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.013

03. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.186

04. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.190

05. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.206

06. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.240

07. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.262

08. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.349

09. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.418

10. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.774

11. AlexMarquez (Repsol Honda Team) + 0.966

12. MaverickViñales (Aprilia Racing) + 0.998