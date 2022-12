"La riparazione self-service è destinata alle persone con le conoscenze e le competenze necessarie per riparare dispositivi elettronici. Se hai esperienza con le complessità della riparazione di dispositivi elettronici, Riparazioni self-service ti offre l'accesso a parti, strumenti e manuali di riparazione originali Apple per eseguire la tua riparazione fuori garanzia. Segui questi passaggi per eseguire una serie di riparazioni fuori garanzia per iPhone e Mac, come le sostituzioni del display.Leggi il manuale di riparazione per il tuo modello di iPhone o Mac per familiarizzare con le procedure richieste e le parti, gli strumenti e i materiali necessari per il tuo modello e il tipo di riparazione. Per acquistare le parti e gli strumenti Apple originali, è necessario l'ID del manuale di riparazione. Puoi trovare l'ID del manuale nell'introduzione del manuale.Acquista parti Apple originali e noleggia o acquista strumenti di livello professionale dallo Store per le riparazioni self-service. Il negozio online è gestito da un fornitore terzo autorizzato da Apple a vendere parti e strumenti Apple originali.Le parti originali Apple sono progettate e personalizzate per ogni prodotto e vengono sottoposte a test approfonditi per garantire la massima qualità, integrità, sicurezza e affidabilità. Gli strumenti di livello professionale sono progettati per resistere ad un ampio uso quotidiano per riparare i prodotti Apple in modo sicuro e affidabile di volta in volta. Queste sono le stesse parti e gli stessi strumenti che mettiamo a disposizione dei Centri Assistenza Autorizzati Apple.Il numero di serie del prodotto o IMEI è necessario per l'acquisto di parti Apple originali. Come trovare il numero di serie di un prodotto Apple.Dopo l'ordine, è possibile controllare lo stato dell'acquisto dallo Store per le riparazioni self-service. Apple non avrà informazioni sul tuo ordine.Dopo aver ricevuto le parti originali Apple, segui le istruzioni tecniche nel manuale di riparazione per il tuo modello di iPhone o Mac per eseguire la riparazione.Al termine della riparazione, potresti dover eseguire Configurazione di sistema. Configurazione di sistema è uno strumento software post riparazione che completa la riparazione per le parti originali Apple. Il manuale di riparazione indica se è necessario eseguire Configurazione di sistema. Sarà necessario contattare il team di supporto dello Store per le riparazioni self-service per avviare la configurazione del sistema.Analogamente alle riparazioni effettuate da Apple, dai Centri Assistenza Autorizzati Apple e dagli Independent Repair Provider, potrai restituire ad Apple le parti usate o danneggiate sostituite durante la riparazione in modo che possano essere ricondizionate o riciclate in modo responsabile.Per alcuni tipi di riparazione, potresti ricevere credito quando restituisci una parte sostituita dal tuo dispositivo Apple. Visita lo Store per le riparazioni self-service per ulteriori informazioni sulle istruzioni per la restituzione delle parti sostituite".

Così Apple riassume le fasi del programma Apple Self Service Repair, grazie al quale chiunque dotato di un minimo di capacità manuale potrà acquistare parti di ricambio e strumenti originali per i suoi dispositivi, adesso disponibile anche in Italia.



Il programma è indirizzato a quei clienti che desiderino effettuare le riparazioni dei guasti più comuni che interessino gli smartphone iPhone 12 e iPhone 13 e i notebook Mac con chip Apple.

Il Self Service Repair Store dà accesso a oltre 200 parti e strumenti differenti, nonché ai manuali di riparazione. Il programma fornisce agli utenti che hanno dimestichezza con le complessità della riparazione di dispositivi elettronici l'opportunità di usare gli stessi manuali, parti e strumenti di cui dispongono gli Apple Store e i Centri Assistenza Autorizzati Apple. L'azienda offrirà anche kit a noleggio per coloro che non volessero acquistare gli strumenti per un'unica riparazione, così da avere comunque accesso a mezzi professionali. I kit potranno essere noleggiati per una settimana con spedizione gratuita.

"Crediamo che la tecnologia migliore per i nostri clienti e il nostro pianeta sia quella che dura a lungo, per questo progettiamo i nostri prodotti in modo che siano robusti e che richiedano raramente manutenzione o riparazioni" ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. "Ma quando una riparazione si rende necessaria, vogliamo che i clienti possano scegliere fra tante opzioni sicure e affidabili per riparare i loro dispositivi. Ecco perché siamo felici di lanciare anche in Europa il programma Self Service Repair, che darà accesso diretto a parti, strumenti e manuali originali Apple".