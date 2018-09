Afghanistan, il Generale Miller Comandante di Resolute Support in visita ai militari italiani

Accompagnato dal Comandante del TAAC-W, il Generale Miller, Comandante della missione NATO Resolute Support, ha reso gli onori in suffragio alle vittime con la deposizione di una corona al monumento dei caduti di Camp Arena, in occasione dell'anniversario della tragedia delle Torri Gemelle.

Ieri mattina il Generale Austin Scott Miller, ha infatti incontrato presso Camp Arena i militari del TAAC-W (Train Advise and Assist Command West) di Herat, comando multinazionale della NATO su base Brigata "Pinerolo"in missione in Afghanistan. Il Generale Miller ha sottolineato ed evidenziato come l'Italia e le altre Nazioni della Coalizione siano state sempre vicine agli Stati Uniti d'America sin dai primi giorni in cui il paese è stato attaccato dal terrorismo internazionale, ed ancora oggi a distanza di diciassette anni, continuano a garantire in modo efficace il loro supporto. Dopo la cerimonia, il Comandante di Resolute Support, ha visitato le aree dove i militari del Contingente Italiano e delle Nazioni della Coalizione sviluppano le attività addestrative, di assitenza e di consulenza alle Forze di Sicurezza afgane.

In particolare il Generale ha voluto incontrare i militari della Coalizione che con la collaborazione di personale proveniente dalla Security Force Assistance Brigade dell'Esercito USA, sono impegnati nell'addestramento dei futuri istruttori delle Forze di Sicurezza afgane nell'ambito del ciclo addestrativo ideato e sviluppato dal Contingente Italiano si base Brigata "Pinerolo" denominato "Omnia". Presso il palazzo del Governatore il Generale Miller ha incontrato tutte le autorità civili e militari della Regione Ovest.

Durante la shura le autorità locali hanno fornito al Generale Miller un chiaro aggiornamento sulla situazione della regione, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti tra i quali si annoverano la situazione di sicurezza, l'approssimarsi delle elezioni, il processo di riconciliazione, l'importanza e lo sviluppo del settore dell'istruzione e dell'economia che, ad Herat, risulta essere la più importante di tutta la regione anche grazie alla presenza in questi anni del Contingente Italiano.

Il Governatore di Herat, Mohammad Asif Rahimi, ha espresso tutta la sua gratitudine per la presenza del Comandante di Resolute Support confermando e ricercando anche per il futuro una continua e fattiva collaborazione con le forze della NATO. Il Generale Miller ha inoltre espresso il suo apprezzamento per l'impegno delle Forze di Sicurezza locali spronandole ad avere un approccio maggiormente proattivo nella risoluzione delle problematiche di sicurezza.

Con il contributo di la sottile linea rossa