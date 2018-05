I numeri da capogiro della talentuosa Emiliana Cantone

Numeri da capogiro per Emiliana Cantone. Ben 1 milione e mezzo per il primo singolo in meno di 2 mesi, Quanto me fatto chiagneree il suo nuovo Album, Non è sempre colpa delle donne, è nella classifica Fimi al 58’ posto.

L'Album di Emiliana è l'album pop più venduto nella top ten di iTunes ma anche l'Album più venduto al 12' posto nella classifica musica generale iTunes e 4’ su deezer.

Ma il nuovo lavoro della Cantone è pure In tendenza su spotify (più di 25.000 ascoltatori al mese) con Disco in ristampa dopo 5 giorni .

Insomma, il successo di Emiliana Cantone è inarrestabile, trascinante, senza precedenti.

Adesso, la cantante è impegnata in un lungo calendario di concerti e live, già Reduce da affollatissimi firmacopie, malgrado ci fossero puntualmente, le partite del Napoli.

<<Sono felice, lavoro con passione e umiltà. Ringrazio i fan e il mio staff>> ci tiene a dire la Cantone, sempre più social.

I followers sono 115 000 su Instagram , 271 000 su Facebook,

9 000 Twitter con 25.000 ascoltatori mensili su spotify e più di 25 000 000 di views su YouTube.

Insomma, Emiliana ha vinto un'altra grande sfida.