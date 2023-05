Il Senatore Marco Scurria, Presidente della Commissione Parlamentare di Amicizia Italia-Azerbaigian è in missione a Baku da ieri, 15 maggio, in occasione delle celebrazioni per il Centesimo Anniversario della nascita del “Padre della Patria” azera Heydar Aliyev.

“In qualità di Presidente della Commissione d’amicizia Italia-Azerbaigian presso l’Unione interparlamentare, mi trovo oggi in missione a Baku insieme ai colleghi Giulio Terzi (FdI) ed Ettore Rosato (Iv), componenti del Gruppo, per celebrare il centesimo anniversario della nascita del padre fondatore dell’Azerbaigian, Heydar Aliyev”, ha dichiarato ieri il Senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.“Nel corso della giornata sono previsti due incontri con i rappresentanti del governo di Baku: dapprima con il ministro dell’Energia, Parviz Shahbazov, e poi con il vice-ministro degli Esteri, Khalaf Khalafov. La nostra missione in Azerbaigian è finalizzata al potenziamento del partenariato strategico tra i due Paesi. C’è un grande entusiasmo, fondamentale per una seria e concreta cooperazione tra Italia e Azerbaigian, che va avanti ormai da oltre 30 anni e che vogliamo consolidare sempre più”, ha concluso il senatore.

Le relazioni bilaterali tra Italia e Azerbaigian hanno una tradizione secolare e rimangono tuttora molto forti, anzi attualmente si potrebbe parlare di una vera e propria “luna di miele” tra i due paesi. L’Italia è attualmente il principale partner commerciale dell’Azerbaigian per l’importazione di petrolio greggio e prodotti derivati dal petrolio. Il 51,9% delle esportazioni dell’Azerbaigian sono dirette in Italia fin dal 2003.

L’Italia esporta in Azerbaigian soprattutto tubi per il settore petrolifero, tabacco, cuoio, mobili. Le visite dei ministri per lo Sviluppo Economico di entrambi i paesi nel 2007 portarono alla firma di accordi sulla cooperazione tra l’Azerbaigian e l’Italia nel settore del gas naturale che oggi l’Italia riceve direttamente dall’Azerbaigian attraverso il TAP (Trans Adriatic Pipeline).

Il Senatore Marco Scurria Presidente della Sezione bilaterale di amicizia Italia- Azerbaigian ha dichiarato oggi 16 maggio “Proseguono gli eventi e gli incontri istituzionali nel secondo giorno della visita a Baku della Commissione d’amicizia Italia-Azerbaigian, presso l’Unione interparlamentare. Ci attendono oggi due importanti appuntamenti quali, la Conferenza per il 100mo anniversario del Presidente Heydar Aliyev, presso il Parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian e l’incontro con il primo consigliere per la politica estera del Presidente Hikmet Haivev”.“Trovare momenti di incontro e collaborazione sia a Roma che a Baku, consente di approfondire al meglio i rapporti commerciali e culturali tra Italia e Azerbaigian. La grande disponibilità e dialogo del Governo azero ci rende felici e certi di raggiungere grandi risultati per le nostre due Nazioni”, ha concluso il senatore di Fratelli d’Italia.

Attualmente le prospettive di cooperazione sono ottime e tendono ad accrescersi ancora, mantenendo standard politici elevati ed andando ad ampliare ancora le già ottime relazioni economiche.