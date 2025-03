Brainstorm Media ha svelato il trailer ufficiale di "Psycho Therapy", un intrigante thriller psicologico diretto dal regista turco Tolga Karaçelik. Presentato in anteprima al prestigioso Tribeca Film Festival, questo film indipendente ci catapulta in un mondo dove i confini tra realtà e finzione si fondono in modo inquietante.

La trama ruota attorno a uno scrittore in piena crisi creativa, interpretato da John Magaro, che stringe un'improbabile amicizia con un serial killer in pensione, interpretato da Steve Buscemi. L' ex assassino si trasforma in un improbabile consulente matrimoniale e musa ispiratrice per lo scrittore, offrendogli consigli tanto bizzarri quanto illuminanti.

"Psycho Therapy", precedentemente noto come "The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer", è stata definita un'opera che esplora le zone d'ombra della psiche umana, con un tocco di umorismo nero e una tensione palpabile.