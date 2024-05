La storica rock band torinese torna con una ballad acustica che racconta una storia d'amore intensa e tormentata

Questa intensa ballad acustica cattura l'essenza di una relazione complicata e diventa metafora della vita in comune, con i suoi alti e bassi e senza esclusione di colpi.

Nel video musicale di "Guerra e Pace", gli AVVOLTE hanno scelto un approccio non convenzionale: due atleti, compagni nella vita e campioni sul ring, si sfidano in un match epico, ricco di colpi di scena, proprio come la vita stessa; come in un film western di Sergio Leone, il video inizia con momenti di attesa, preannunciando un confronto imminente.

La band ha sviluppato l’idea e si è occupata della regia del video, che vede protagonisti Martina Canino e Kevin Redruello, due atleti Muay Thai professionisti. La fotografia è di Enrico Aleotti mentre il coloring è affidato a Davide Santilli. La produzione è a cura di Serotonina e Kombat Mirafiori.

“Guerra e pace” è il secondo estratto dall’EP “Fenice”, pubblicato il 5 gennaio 2024.





DICONO DEL DISCO:

"Un EP, che proprio come la fenice, segna la rinascita della storica band torinese, che dopo qualche anno di silenzio ritorna sulle scene, più viva che mai."

Cyrano Factory

"È un viaggio intenso attraverso vedute di rock italiano contemporaneo con sfacciati rimandi a classicismi che non guastano mai. Con radici saldamente piantate nel terreno delle distorsioni educate a tratti anche permeando la scrittura di gusti stoner o crossover che dir si voglia – l’America non è affatto lontana."

Exit Well

"Il brano della settimana proposto è degli Avvolte , pezzo che parla di rinascita e della capacità di risalire dal baratro in cui le difficoltà della vita ti hanno lasciato cadere."

Mei Web

"Tornano gli Avvolte con un Ep dal titolo “Fenice” che segna una rinascita e non solo un semplice ritorno. E ci piace questo suono che dal classico della forma poi accoglie anche quel carattere e, soprattutto, quella produzione moderna che restituisce a questo lavoro un sapore agrodolce, in bilico tra passato e futuro."

Extra Music Magazine



Gli AVVOLTE sono una storica rock band torinese formatasi nel 1998, composta da Christian Torelli (voce e chitarra), Davide Cortese (basso), Mario Arisci (batteria e synth).

La band ha all’attivo 3 album e un EP di nuova pubblicazione e negli anni hanno condiviso i palchi con artisti come Max Gazzè, Afterhours, Nada Surf, Marlene Kuntz, Lydia Lunch, Gallon Drunk e tanti altri.

Gli AVVOLTE sono da sempre attenti alle tematiche sociali come nel videoclip “Per essere viva” che affronta la tematica della violenza sulle donne e “Nessuna rete” dedicato alle morti sul lavoro, brano pubblicato con la rivista XL di Repubblica (35.000 copie vendute) e premiato al Mei di Faenza.

Infine con il brano “Fenice” la band ha realizzato un flash mob, a Torino in Piazza Castello, in collaborazione con EMERGENCY, per sensibilizzare le persone sulle conseguenze che la guerra sta avendo sui civili vittime dei conflitti. “Guerra e pace” è l’ultimo singolo estratto dall’EP, in radio dal 14 maggio 2024.

Etichetta: BangSbang Record



CONTATTI / SOCIAL

www.avvolte.it

YouTube

Spotify