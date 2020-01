Le gemelle Bianca e Chiara D'Ambrosio sono vere star statunitensi. Le due adolescenti saranno protagoniste dello spin off della gloriosa soap "The Bay", presto su Amazon.



Ragazze, come siete arrivate nello star system?Bianca:abbiamo iniziato la nostra carriera nello spettacolo quando eravamo molto giovani.Ci siamo esibite in spettacoli di bellezza ed iniziato a recitare a soli tre anni nella soap Febbre D'Amore. Da allora, non abbiamo mai guardato indietro . Ci piace l'esibizione, la recitazione e la produzione. Ci piace cantare, suonare la chitarra, le batterie, il piano ed imparare sempre nuove canzoni. Ci piace imparare canzoni da Taylor Swift e Shawn Mendes.​

Viaggiate molto per lavoro. Vi piace?Chiara: Moltissimo, ci piace viaggiare in Europa con i nostri genitori e non vediamo l'ora di visitare ancora l'Italia durante i nostri viaggi.

Quali sono i ruoli a cui siete più affezionate?Chiara: Portiamo nel cuore ogni ruolo differente che entrambe abbiamo interpretato .Bianca ed io interpretiamo ruoli sia insieme che separatamente.Sia che si tratti di Young andThe Restless, Criminal Minds o dei film a cui abbiamo lavorato di recente, ciascun nuovo progetto è sempre più grande, quindi ognuno di essi rappresenta uno straordinario traguardo.

A proposito di Febbre d'Amore, la soap più seguita negli Usa, avete un buon ricordo?Entrambe: Sì, è stato un progetto grandioso e siamo ancora in contatto con gli attori con cui abbiamo lavorato. E' stata una fortuna per noi prendere parte a questa soap così come abbiamo partecipato a The Bay, e ora nello spin off <<yA>> per Amazon.

Vi piacciono le serie tv?Entrambe: molto, la nostra preferità è Stranger Things su Netflix.

Quali sono i vostri sogni per il futuro?Bianca: Vorrei lavorare con Meryl Streep. E' sempre stata il mio modello per come sa calarsi in ogni tipo di ruolo.Chiara: Io voglio lavorare con Millie Bobby Brown, sarebbe bello essere in un episodio di Stranger Things, la serie che amiamo!

Siete attivissime sui social. Avete altri progetti?Entrambe: Sì, e ci raccomandiamo, guardateci nei nuovi film."Fear of Rain" e "Slapface", insieme alla nostra nuova serie "yA"!Seguiteci su Instagram per gli aggiornamenti! @DAMBROSIOTWINS