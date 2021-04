«Oggi nell'Ulss 7 Pedemontana abbiamo individuato i primi due pazienti, padre e figlia, con la variante indiana. Si tratta di persone residenti in un Comune del distretto 2 dell'Ulss Pedemontana, rientrate dall'India nei giorni scorsi. Non sono ricoverati in ospedale, ma in isolamento domiciliare. Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti».



Questo è quanto ha reso noto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nell'ultimo aggiornamento sulla situazione del contagio da Covid nella sua regione. La variante indiana, di cui alcuni casi sono stati rilevati anche in altre regioni, preoccupa autorità sanitarie e amministratori pubblici di tutto il mondo, poiché si teme che i vaccini finora in uso possano avere nei suoi confronti un'efficacia scarsa o addirittura nulla.