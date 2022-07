Andrea Pimpini, il cantautore abruzzese protagonista di una classifica su Billboard e definito da Il Messaggero "Il cantante rivelazione di Pescara", annuncia la sua versione di "Era già tutto previsto"!

La cover di "Era già tutto previsto" (brano di Riccardo Cocciante) uscirà su tutte le piattaforme di streaming musicale il giorno Venerdì 8 Luglio.

Pre-save: https://onerpm.link/956933075698

Andrea, lo scorso mese, è partito in tour per i festival d'Abruzzo. Il 4 Giugno si è esibito a Pescara; il 21 Giugno alla Festa della Musica di Fossacesia; il 2 Luglio a Montesilvano e il 23 Luglio è atteso ad Atri.

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito. L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. Dopo aver pubblicato il primo Ep. in lingua inglese, nel 2022 Il Messaggero intervista Andrea in esclusiva.