La scadenza per partecipare alla 32ª edizione del prestigioso Premio Letterario Internazionale "Latisana per il Nord-Est" è prossima: il 31 ottobre 2024 alle ore 18.30 è il termine ultimo entro il quale far pervenire le candidature.



Il concorso, promosso dal Comune di Latisana, è aperto ad autori nati o residenti in Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, nonché in Austria, Croazia e Slovenia, o a chiunque abbia ambientato le proprie opere in questi territori, ed è riservato a testi di narrativa pubblicati dopo il 1° settembre 2023, in volume cartaceo e con regolare codice ISBN.

Le opere devono essere editorialmente autonome, pertanto non saranno accettate raccolte di racconti di più autori o opere pubblicate online o in proprio.



"Il Premio Letterario 'Latisana per il Nord-Est' rappresenta un momento di grande rilevanza per la nostra comunità e per tutto il territorio del Triveneto e oltre. Ogni anno, attraverso le opere dei partecipanti, esploriamo nuove prospettive e voci che raccontano la ricchezza culturale e le peculiarità di questa vasta area. È una straordinaria occasione di confronto e crescita, sia per gli autori che per i lettori” afferma l'Assessore alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Latisana, Martina Cicuto.



Modalità di partecipazione - Gli autori interessati devono inviare 8 copie della propria opera alla Segreteria del Premio, presso la Biblioteca Civica di Latisana (Via Goldoni, 22), entro e non oltre le ore 18:30 del 31 ottobre 2024. Le opere selezionate per la Giuria dei lettori e per la Giuria dei ragazzi dovranno poi essere inviate in ulteriori 10 copie.



Le Giurie - Oltre alla Giuria tecnica, composta da critici letterari e scrittori di rilievo, il Premio prevede anche la partecipazione di una Giuria dei lettori e di una Giuria dei ragazzi, un aspetto che rende il concorso aperto a un ampio ventaglio di opinioni e sensibilità. Queste giurie assegneranno rispettivamente il Premio Coop Alleanza 3.0 e il Premio Banca360FVG, istituito di recente per coinvolgere maggiormente i giovani lettori​​.



I Premi in palio – Tre i riconoscimenti attribuiti dal Premio Letterario Internazionale "Latisana per il Nord-Est": Premio Narrativa (€ 3.000), Premio Coop Alleanza 3.0 (€ 2.500) e Premio Banca360FVG (€ 2.500​).



Lo Scopo - Il Premio, istituito nel 1994 e diventato nel tempo una delle iniziative culturali più significative del Friuli Venezia Giulia e non solo, ha l'obiettivo di far conoscere il panorama narrativo incentrato sul territorio allargato del “Nord-Est”, ma anche sottolineare, attraverso le opere selezionate, le peculiarità di storia, cultura e tradizioni proprie di quest’area geografica. Parallelamente, attraverso il Premio si intende stimolare lo scambio culturale, il dialogo, le relazioni e la conoscenza tra i Paesi considerati e i popoli che vi abitano e che hanno contribuito, nel tempo, a generare il patrimonio materiale e immateriale che caratterizza la zona.



Ulteriori informazioni - I dettagli completi del bando e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale: https://tinyurl.com/bando-2025. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Premio presso la Biblioteca civica di Latisana: Tel. 0431/525180, email: [email protected] – [email protected].