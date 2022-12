La Coppa del Mondo in Qatar è ormai storia e il calcio riprende ad esser protagonista, dopo una brevissima pausa, con i campionati nazionali.

A mitigare l'attesa per il ritorno in campo delle squadre di Serie A ci pensa la Premier inglese con il tradizionale appuntamento del boxing day. Così, dopo sei settimane di stop, alle 13:30 di lunedì rivedremo la Premier con il primo match di giornata tra il Brentford e il Tottenham di Conte, quarto in classifica.

L'Arsenal dopo 14 partite, guida il campionato inglese con 37 punti, grazie a12 vittorie, 1 pareggio ed una sconfitta subita ad opera del Manchester United ad inizio settembre. Da notare, per la statistica, che tutte e sette le squadre che finora avevano vinto 12 incontri nelle prime 14 giornate hanno sempre vinto la Premier a fine anno. Alla ripresa, domani alle 21:00, i gunners affronteranno il West Ham all'Emirates Stadium.

Secondo in classifica, il Manchester City di Guardiola che però non giocherà fino al 28 dicembre, impegnato in trasferta contro il Leeds United.

Il Newcastle, la squadra che rappresenta il "rinascimento saudita", è a Leicester per mantenere il ruolino di marcia che ha permesso all'undici di Howe di essere al terzo posto della Premier. Una sesta vittoria consecutiva lo farebbe avanzare di una posizione, scavalcando temporaneamente il City.

Curiosità per il Chelsea di Graham Potter in campo martedì, visto che non vince da cinque partite, e per il Liverpool di Klopp, in questa stagione dall'andamento altalenante, che dovrà affrontare in trasferta l'Aston Villa di Unai Emery.